Marfella 6,5

Decisiva la parata in uscita su Ficarrotta. Si ripete qualche minuto più tardi. Sul gol, la barriera non era messa benissimo.

Aloisi 7

Che spinta, ragazzi. Passo da categoria superiore. Suo l’assist per il gol di Floriano. Nella ripresa tocca con la mano, ci stava il rigore.

Di Cesare 6

Prestazione senza infamia e senza lode. Ci prova in attacco.

Cacioli 5,5

Qualche sbavatura in un pomeriggio complicato.

Mattera 5,5

Anche lui non benissimo. Al di là del cambio di posizione.

Bolzoni 6

Senza Hamlili gli tocca cantare e portare la croce. Alterna buone cose a qualche pausa.

Langella 6

Galleggia in mezzo al campo senza particolare «luce».

Piovanello 5

Non particolarmente ispirato, lascia pochissime tracce di sé. E poi un evitabile «rosso» dalla panchina. Si impara anche così.

Neglia 6,5

Dopo il gol al Messina concede il bis. Forse ancora più importante dopo il sorprendente svantaggio.

Floriano 7

L’assist per Neglia, il gol-vittoria e una girata che stava per finire all’incrocio. A lui basta poco per fare la differenza. Unico.

Iadaresta 5,5

Da uno come lui ci si aspetta di più. Ma è la prima da titolare e le attenuanti generiche diventano una necessità.

Simeri 6

Regala un po’ di freschezza là davanti.

Feola 6

Ci mette ordine e un po’ di senso geometrico. Con lui il Bari passa al 4-3-3 e le cose per un po’ sembrano andare meglio.

Cornacchini 7

La partita non è certo un capolavoro. Il Bari soffre un po’ troppo contro un avversario tonico sì, ma decisamente inferiore. Ma quindici vittorie e l’imbattibilità restano il suo biglietto da visita.