Il Bari vince con la Sancataldese in rimonta grazie ai gol di Neglia e Floriano. Mentre la Turris, diretta inseguitrice, perde col Troina per 2-1: il vantaggio dei biancorossi è di 12 punti. Successo del Portici sul Locri per 4-1 e dominio del Messina (3-0) nel derby salvezza che affonda l’Igea Virtus.

I RISULTATI

Rotonda-Cittanovese 0-1

Gela-Città di Messina 1-0

Messina-Igea Virtus 3-0

Nocerina-Acireale 1-1

Palmese-Castrovillari 0-0

Portici-Locri 5-1

Roccella-Marsala 1-1

Sancataldese-Bari 1-2

Troina-Turris 2-1

LA CLASIFICA

BARI 49; Turris 37; Marsala 31; Gela, Cittanovese, Castrovillari 28, Portici 27; Nocerina, Palmese, Troina 26; Acireale 24; Locri, Sancataldese, Città di Messina, Roccella 22; Messina 20; Igea Virtus 14; Rotonda 10.