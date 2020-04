Puglia, 11 morti per Coronavirus. Salgono i contagi: 108 nuovi casi. Lopalco: «Tamponi cumulativi, curva è in discesa»

Leggero aumento del numero dei contagi da Coronavirus in Puglia. Sono stati registrati 2.358 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 108 casi, così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari; 20 nella Provincia Bat; 7 nella Provincia di Brindisi; 37 nella Provincia di Foggia; 9 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; 1 caso fuori Regione; 1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati anche 11 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Continua l'allarme nelle Rsa: un nuovo caso in una casa di riposo di San Marco in Lamis.

Sono 494 i pazienti guariti. Mentre i casi attualmente positivi ammontano a 2874. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 48.342 test. In isolamento domiciliare ci sono 1502 persone.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.730 così divisi: 1.188 nella Provincia di Bari; 358 nella Provincia di Bat; 512 nella Provincia di Brindisi; 933 nella Provincia di Foggia; 461 nella Provincia di Lecce; 249 nella Provincia di Taranto; 27 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

In calo i ricoveri in ospedale che passano da 634 a 624 di oggi, di cui 60 si trovano in terapia intensiva. Aumentano i guariti che ammontano a 494. Per i decessi la fascia più colpita è quella che comprende un range d'età che va dagli 80 agli 89 anni. Con una letalità che complessivamente tocca il 9,7% della popolazione.

LE PAROLE DI LOPALCO - Il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force regionale pugliesi, chiarisce: «Oggi nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia sono riportati 108 nuovi casi. Questo potrebbe sembrare un dato preoccupante rispetto ai numeri dei giorni precedenti ma in realtà non lo è, perché come accaduto altre volte, questi 108 casi non sono tutti avvenuti nelle ultime 24 ore ma si sono verificati in un periodo più lungo. Oggi sono stati solo caricati sul sistema. Vanno quindi spalmati nei giorni precedenti a ieri».

