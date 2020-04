Coronavirus in Italia, continuano a calare i malati (-10). Altri 437 morti. Nuovo record di guariti: 2.943

Continua il calo dei malati di coronavirus in Italia. Oggi sono infatti, secondo i dati forniti dal Comitato Operativo della Protezione Civile, sono 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di ieri, quando erano scesi di ben 528 unità. E’ il terzo giorno di calo consecutivo dei malati.

Superate le 25 mila vittime di coronavirus in Italia. Sono oggi 25.085, con un incremento di 437 in 24 ore. Ieri l’aumento era stato di 534.

Nuovo record di guariti dal coronavirus in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 2.723.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a ieri. Di questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a ieri e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare.

Dal 5 al 21 aprile i casi positivi al nuovo coronavirus in Italia sono aumentati da oltre 640.000 a oltre 760.000 e, fra le regioni, la Lombardia registra il maggior numero di casi con oltre 241.000, oltre il doppio rispetto agli oltre 104.000 del Piemonte; seguono Emilia Romagna (quasi 95.000) e Veneto (oltre 72.000) e agli ultimi posti sono Basilicata (1.752) e Molise (1.468). È quanto indica la stima elaborata a titolo personale dallo statistico Livio Fenga, dell’Istat, e che aggiorna quella elaborata il 6 aprile scorso, ora in via di pubblicazione su una rivista scientifica internazionale.