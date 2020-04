San Marco in Lamis, 8 positivi in struttura sanitaria: 4 degenti, 2 infermieri e 2 operatori

SAN MARCO IN LAMIS - Sono 87 i tamponi effettuati ad operatori sanitari e pazienti della struttura residenziale, ex ospedale Umberto I, di San Marco in Lamis, nel Foggiano. Dei tamponi solo 8 persone, 4 degenti e 4 operatori sanitari, sono risultati positivi al Covid 19. Lo comunica la Asl di Foggia precisando che, come da protocollo, si è immediatamente provveduto a sanificare i locali e la struttura è nuovamente operativa. Dalla ricostruzione della catena dei contatti è emerso che il contagio è partito, verosimilmente, da un operatore sanitario che ha contratto il virus in ambito familiare. I 4 ospiti sono stati trasferiti al policlinico di Foggia mentre i 4 operatori sono in isolamento domiciliare.

«Stiamo effettuando tamponi a tutti i pazienti, circa una cinquantina, più a tutto il personale medico sanitario - informa il sindaco Michele Merla -. Siamo certi che il contagio sia arrivato dall’esterno della struttura».

«Mentre - informa Merla - due dei quattro pazienti, pare con difficoltà respiratorie, potrebbero essere trasferiti nel reparto di pneumologia dell’ospedale D’Avanzo di Foggia, gli altri due posti in isolamento nella stessa struttura ospedaliera di San Marco in Lamis. Nel comune foggiano - fa sapere il primo cittadino - attualmente ci sono 43 contagi accertati, quattro decessi e 12 persone dichiarate guarite».