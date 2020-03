Coronavirus, in Italia 3296 malati, 148 morti e 414 guariti: primi 2 casi in Val D'Aosta. Borrelli: a S. Marco in Lamis tutto sotto controllo

L’Italia è ancora in emergenza a causa dell’epidemia di Coronavirus, che sta interessando soprattutto le regioni del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto su tutte. L’ultimo bilancio diffuso dalla Protezione Civile parla di 3296 persone contagiate dal Covid-19. Tra queste, 148 sono le persone decedute e 414 quelle guarite. Attualmente 1065 delle persone contagiate si trovano in isolamento domiciliare, 1346 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 295 si trovano in terapia intensiva. Per fronteggiare l’emergenza, intanto, il governo italiano ha proposto un nuovo decreto che prevede, tra le altre cose, la chiusura delle scuole e delle università a partire da oggi, giovedì 5, a sabato 15 marzo. Stanziati anche 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando l'emergenza, ha annunciato il premier Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, aggiungendo che si tratta di "misure straordinarie e urgenti".

Il punto del capo della protezione civile Angelo Borrelli: i guariti di oggi sono 138, 41 persone decedute, di cui 25 Lombardia, 8 Emilia romagna, 4 in Veneto. La fascia di età delle persone decedute va dai 66 anni ai 94 anni. Si tratta di persone fragili per la maggior parte con diverse patologie. I casi positivi totali in Italia sono 3.396 in tutte le regione, 490 incremento oggi, 280 unità in Lombardia. Il dato complessivo vede ricoverati con sintomi 1.790 persone, in isolamento domiciliari 1.555, 355 persone in terapia intensiva. Totale guariti il 10,73 % delle persone colpite da coronavirus, 3,84 % i morti.

In Puglia i casi sono saliti a 16, due in più accertati in Salento. Resta alta l'attenzione per il Nord della Puglia e in particolare per la zona di San Marco in Lamis definita la Codogno del Sud. Ma Borrelli rassicura: sul caso di coronavirus di San Marco in Lamis (Foggia), in cui centinaia di persone hanno partecipato al funerale di un deceduto, svoltosi prima del risultato del tampone, «ho parlato col prefetto, la situazione è sotto controllo e le persone che hanno avuto contatto con il deceduto sono state messe in isolamento domiciliare a titolo prudenziale». Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo ai giornalisti. «Non ci sono problemi e per quanto segnalatoci dalla Regione non c'è bisogno di fare chiusure o altre attività», come l’istituzione di una zona rossa, ha aggiunto.

Aiuti per le piccole e medie imprese pugliesi e telelavoro per alcune categorie di dipendenti regionali. La giunta regionale della Puglia ha approvato, questo pomeriggio, un pacchetto di misure per far fronte alle conseguenze, non solo sanitarie, dell’emergenza Coronavirus.

«L'emergenza coronavirus - spiega il governatore Michele Emiliano - non è solo di carattere sanitario, ma riguarda moltissimi aspetti della vita sociale ed economica. Per questo oggi abbiamo varato misure urgenti per il sostegno alle attività economiche, messe a durissima prova in questo momento, e per consentire il lavoro agile per i dipendenti della Regione».

Presentata dall’assessore allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, la Giunta ha approvato la moratoria fino a sei mesi delle rate di pagamento dalle piccole e medie imprese per i programmi regionali di finanziamento come Nidi, Tecnonidi e Microprestito, gestiti da Puglia Sviluppo. La Giunta ha inoltre dato mandato all’autorità di gestione del Por 2014-2020 di avviare il procedimento per la istituzione della sezione speciale del fondo centrale di garanzia per le Pmi, aumentando fino alla misura massima del 90% la copertura ordinaria di controgaranzia.

Traslati di dodici mesi gli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla misure Pia piccole e medie imprese e Turismo. Su proposta del vicepresidente Antonio Nunziante, dopo un incontro con i sindacati questa mattina, sono state approvate le disposizioni per i lavoratori in servizio presso le sedi della Regione Puglia sul lavoro agile. Avranno accesso al lavoro agile in via prioritaria i dipendenti portatori di patologie che li rendano maggiormente esposti al contagio, come i malati oncologici, cardiopatici, nefropatici, diabetici, bronco-pneumopatici, con infezioni respiratorie acute, con patologie congenite, immunodepressi, con malattie rare e autoimmuni. Potranno accedere al lavoro agile anche quanti usano i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere la sede lavorativa e i genitori impegnati nella cura di figli in conseguenza dell’eventuale contrazione dei servizi educativi degli asili nido e dell’infanzia. Infine, avranno accesso al lavoro agile i dipendenti di età superiore a 65 anni, le dipendenti in stato di gravidanza, le dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo del congedo di maternità, i dipendenti in condizioni di disabilità.(

In Basilicata l'unico caso positivo è stato trasferito da Trecchina (luogo in cui il paziente uno lucano risiede) all'ospedale San Carlo di Potenza.