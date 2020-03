Coronavirus, primo contagiato lucano trasferito al San Carlo di Potenza

POTENZA - «L'unico lucano positivo al nuovo coronavirus è stato trasferito, in via precauzionale, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza": lo ha reso noto la task force della Regione Basilicata che segue l’emergenza.

Il trasferimento è stato deciso per permettere ai medici di «seguire più da vicino le sue condizioni di salute».