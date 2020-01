Bari calcio, Bianco: «Obbligatorio vincere al San Nicola»

BARI - «Vincere e convincere sì, ma la priorità sono sempre i tre punti. Veniamo dal pareggio di Viterbo e per noi sarà fondamentale raccogliere l’intera posta nel doppio impegno casalingo": così il centrocampista del Bari Raffaele Bianco presenta la gara interna di domenica contro il Rieti. «Sarà un Rieti diverso rispetto a quello dell’andata - spiega - ma lo siamo anche noi. Li stiamo studiando, la cosa principale sarà concentrarci su di noi riprendendo a fare quello che di buono abbiamo fatto vedere nel girone di andata. Vincere al San Nicola deve diventare una costante».

Bianco ha rivolto anche un pensiero al compagno di reparto Hamlili, fermato da una frattura alla scapola: «Gli auguro di tornare presto, ma in questa rosa c'è la qualità per sopperire alla sua assenza. Il mercato? Se qualcuno arriverà deve avere la testa giusta per aiutarci in questa impresa». Domani la squadra si allenerà a porte chiuse nel San Nicola.