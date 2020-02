Metti la Puglia tra cinema e Sanremo

Metti un giorno a pranzo il Gotha del cinema italiano dallo chef lucano Niko Sinisgalli che insegna a fare i dolci a big del calibro di Pierfrancesco Favino. È successo giovedì scorso nelle sale della Champagneria del Tazio a Palazzo Naiadi dove Niko ha ospitato i protagonisti del film di Gabriele Muccino "Gli anni più belli" che sarà presentato in anteprima lunedì 3 febbraio all'Auditorium della conciliazione a Roma. La foto che pubblichiamo in esclusiva ritrae appunto un'allegra compagnia lucano pugliese che comprende Maria Rosito, la moglie manager di Sinisgalli, la coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria e la cantante attrice salentina Emma Marrone.

Ma che cosa è successo nell'albergo romano a 5 stelle dopo la conferenza stampa? Calato il sipario sull'incontro con i giornalisti, Niko Sinisgalli ha invitato a colazione Claudio e Francesca Santamaria che conosce fin dagli anni dell'infanzia. Niko è di Scanzano Jonico ma si divideva tra Senise e Policoro trascorrendo momenti di svago e relax negli stessi posti frequentati dalla coppia d'oro del cinema italiano, i Santamaria, appunto. Per loro lo chef stellato ha preparato gli strascinati alla don Mario e i gamberi in pasta kataifi, gli stessi amati da Melania Trump e Sofia Loren.

A Pierfrancesco Favino, protagonista del mitico film di Gianni Amelio Hammamet e della pellicola di Muccino, è andata ancora meglio. Pierfrancesco aveva voglia di dolce e Maria, la consorte di Niko, ha accompagnato l'attore nelle super moderne cucine e gli ha permesso di costruirsi da solo un piccolo dolce alla crema con biscotti sbriciolati. Foto di rito tra corbeilles di orchidee, fiumi di champagne e tanti abbracci. "Siamo stati felicissimi di avere l'eccellenza del cinema italiano - spiega Niko Sinisgalli alla Gazzetta - pochi giorni fa abbiamo avuto ospite anche un altro pugliese famoso, ossia Riccardo Scamarcio. Basilicata e Puglia sono due regioni bellissime molto collegate tra loro ed io nella mia ricerca di una cucina innovativa che affonda le radici nella memoria dei miei avi, non dimentico mai un tocco di Lucania o di pugliesità. Noi gente del sud viviamo nel presente con lo sguardo al futuro ma con la certezza di non dimenticare mai chi siamo cioè il nostro passato".

Per la mondanità romana è stata una settimana d'oro che vedrà uno strascico importante a partire da lunedì prossimo. Parte Sanremo 2020 e già sono pronti i gruppi di ascolto nelle cene o negli alberghi più chic della capitale. Vediamo ora gli appuntamenti imperdibili della settimana sanremese.

Pugliesi a Sanremo Numerosa la colonia pugliese a Sanremo capitanata dalla coppia d'oro, la più amata dalla canzone mondiale. È quella formata da Al Bano e da Romina Power. Lui, dicono i bene informati, sarà vestito dal grandissimo stilista Carlo Pignatelli mentre lei, la bellissima Romina, sarà forse griffata da Lavinia Biagiotti sua amica del cuore. A Sanremo arriva anche Bruno Bellini patron di Lifestyle blog il seguitissimo blog tv che parte domani da Monopoli e sarà nella cittadina ligure fino a sabato. Ne approfitterà per dare due premi importanti. Ad Alberto Matano e a Lorella Cuccarini per il successo della loro Vita in diretta. Ma per Matano è un autentico momento d'oro: oltre ai successi delle sue trasmissioni si parla di lui per un grosso incarico dirigenziale (in passato Il fascinoso Alberto avrebbe potuto dirigere il tg1 ma disse no perche preferiva restare in video). A Sanremo ci saranno come ogni anno i grandi di Radionorba guidati dal direttore artistico Alan Palmieri e forti di un successo stellare che sta portando la radio presieduta da Marco Montrone al top degli ascolti della radiofonia pubblica e privata made in Italy.

Intorno al Festival edizione 2020 tante le presenze femminili oltre a quelle già ufficiali, a partire dalla splendida Elisabetta Gregoraci fino alla pugliese Roberta de Mattheis. A Roma tra i gruppi di ascolto più vivaci da segnalare quello organizzato dal giornalista Marco Zonetti firma del giornalismo tv di Affari italiani che da martedì a sabato analizzerà canzoni e look durante piccole cene a base di pinzimonio & bollicine italiane.

Auguri a Carol Domani pomeriggio come ogni anno festa in grande stile per la figlia di Fanny Cadeo, la piccola Carol che compie 6 anni. Nella lussuosa cornice del Grand hotel Saint Regis, la bella attrice in tournée con la piéce Ricette d'amore insieme a Patrizia Pellegrino, Jane Alexander e Federica Cifola con Ascanio Celestini, ha organizzato un pomeriggio di giochi e dolci a cui ha invitato anche gli amici più cari. Ci saranno dunque Beppe Convertini conduttore di Linea verde, Caterina Milicchio, Milena Miconi, Sofia Bruscoli, Nadia Rinaldi e tantissimi altri.

Per l'occasione il top manager Giuseppe Martino ha fatto le cose in grande tra cooking lab e fiori e raffinatezze nel menù. Il Saint Regis abituato a clienti very top come emiri e celebs mondiali, sa organizzare anche spazi per i bimbi e lo fa come sempre considerando la bravura di Martino, alla grande. Auguri Carol!

Michele festeggia doppio Doppia festa in vista per l'avvocato Michele Conte che è stato confermato recentemente alla guida del prestigioso Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni trasformato, attraverso successi di pubblico e qualità degli eventi, in un vero e prorpio braccio operativo della produzione di cultura nella Città bianca. Grazie alla sintonia tra Conte e il sindaco ostiense Guglielmo Cavallo, le presenze nella cittadina pugliese (e al museo) sono triplicate. Michele Conte festeggia così la nomina e i suoi primi 40 anni il prossimo 14 febbraio con un gruppo di amici ristrettissimi sia a Roma che in Puglia. Nella capitale Brindisi previsto per il 12 mentre a Ostuni la festa è programmata per l'estate. A Roma l'appartamento è da Zuma. Top secret la short list degli invitati Tra cui non mancano volti famosi. Auguri!