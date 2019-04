Al Bano - Ucraina: la pace è vicina? L'incontro con l'ambasciatore

È arrivato dalla Turchia a Roma ieri pomeriggio perché stamattina incontrerà l’ambasciatore dell’Ucraina. Disgelo, dunque fra Al Bano e Kiev che lo aveva inserito nella «lista nera» dei potenziali nemici del Paese portando a casa come risultato la richiesta di scuse e danni da parte del cantante pugliese più famoso al mondo. «Sono venuto a Roma proprio per questo importante incontro», conferma Al Bano a «La Gazzetta del Mezzogiorno» anticipando anche un’altra clamorosa indiscrezione: il 18 agosto il Leone di Cellino San Marco canterà a Tokyo per il leader russo Vladimir Putin. «Ci conosciamo fin dal lontano 1986 - annota Al Bano - non posso dire di essere un amico intimo di Putin ma certamente il nostro rapporto è solido e antico». Al Bano conosce Putin da quando il presidente russo era vice sindaco di Pietroburgo e più volte ha cantato per lui. Forse per questo motivo l’Ucraina aveva messo al bando il cantante prima di ripensarci e di avviare la mediazione diplomatica in programma oggi che dovrebbe concludersi con un accordo di pace.



Al Bano è in formissima, ha mille progetti, tantissime date in calendario per la tournée e non si tira indietro quando si tratta di lanciare il brand della sua terra. Nei giorni scorsi, infatti, Al Bano ha invitato a colazione nella sua tenuta l’imprenditrice Tania Missoni che aveva conosciuto a luglio, proprio in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della «Gazzetta» a Brindisi. Carne alla brace, verdure alla griglia e vino rosso delle Cantine Carrisi per il pranzo che si è svolto lunedì scorso a Cellino con Tania, Al Bano e Loredana Lecciso. Atmosfera di grande allegria e forse qualche progetto in comune visto che Tania, pugliese di nascita, ha un resort a cinque stelle a Locorotondo la Tenuta del Lauro dove organizza dinner e lunch iper-griffati per amici del calibro di Loredana Divella, Simona Ventura e Alberico Lemme, il vulcanico farmacista nutrizionista che entrerà lunedì prossimo nella casa del «Grande Fratello» di Barbara D’Urso. «Tania è una donna speciale», commenta la Lecciso che in queste ultime settimane ha ritrovato uno splendido feeling con Al Bano, padre dei suoi 2 figli Yasmine e Bido.

Ma la settimana appena conclusa è densa di appuntamenti e grandi manovre social-mondane sull’asse Roma-Puglia. Pronti? Andiamo a scoprire insieme tutte le news.



Vira Carbone è la bella conduttrice di «Buongiorno benessere» il sabato su Rai 1 ma è anche una splendida padrona di casa. Organizza spesso grandi cene nella sua magione a due passi da Monte Mario, dove abita insieme al marito, ex parlamentare della Margherita, il renziano Renzo Lusetti da cui ha avuto 3 bellissime figlie. Fra gli habitué della Maison il parlamentare lucano Salvatore Margiotta ancora molto influente nella sua terra d’origine malgrado la debacle del Pd. Margiotta gode di una rete praticamente infinita di relazioni che gli consentono di occuparsi con successo di tv dall’Osservatorio della Vigilanza Rai. Ma da Vira si sono fatti notare anche Mariagrazia Cucinotta, intima amica, e Rita Dalla Chiesa che ha appena dato alle stampe la sua autobiografia per Mondadori. A questo proposito vi sveliamo un simpatico retroscena: Rita ha iniziato a scrivere l’estate scorsa durante le vacanze a Canne Bianche, a Fasano. «Avevo nel cuore questo progetto da anni ma ho trovato la forza di cominciare a scrivere davanti al mare di Puglia - racconta la storica e indimenticata conduttrice di «Forum» - Un giorno mi sono messa davanti al computer e sono andata avanti per mesi. Adesso sono emozionatissima ma molto felice». Tante le date della presentazione del libro «Mi salvo da sola» con ampia presenza nella regione amata da Rita ossia la Puglia.

La Puglia porta bene all’amore. Dopo Stefania Orlando che ha deciso di convolare a nozze con il compagno Simone Gianlorenzi dopo un magico week end a Monopoli, è la volta di Milena Miconi. La bravissima attrice dirà «sì» allo storico partner Mauro Graiani dopo quasi 20 anni d’amore e 2 figlie. Secondo quanto «La Gazzetta» può anticipare, la Miconi si sposa il 25 maggio e poi sarà dalle nostre parti per una tappa della luna di miele. Il 1° luglio sposa invece a Maccarese la Orlando, con cerimonia sulla spiaggia e dress code total white. Tantissimi i vip invitati alle nozze (da Ingrid Muccitelli a Fanny Cadeo passando per Beppe Convertini e Adriana Volpe) che stanno già pensando ad un meraviglioso e imprevedibile dono nuziale. Dalla lista manca però l’ex marito di Stefania, l’attore Andrea Roncato. I rapporti fra gli ex coniugi sono civili ma Roncato non è atteso nel parterre...



Ricordate la querelle fra i 2 conduttori de «I Fatti vostri» Giancarlo Magalli e Adriana Volpe? Lui accusa lei di lavorare in Rai da 20 anni perché «raccomandata» beccandosi la querela di lei che, due anni fa, dovette traslocare dal programma quotidiano al «Mezzogiorno in famiglia» con Massimiliano Ossini dove continua a mietere record di share. Magalli ha spesso raccontato che la famosa querela della Volpe non gli era mai stata notificata dando dunque indirettamente della «bugiarda» alla bella Adriana. E, invece, non solo la Volpe ha querelato ma Magalli - è notizia di questi giorni-dovrà prepararsi per il giudizio. Adriana batte Giancarlo 1 a 0, dicono in viale Mazzini dove per il prossimo anno si prevedono grossi cambiamenti. La stessa Volpe potrebbe passare al day time settimanale mentre Rai 1 punta tutto su Marco Liorni nuovo conduttore di «Reazione a catena» che dovrebbe lasciare il pomeriggio del sabato ad un volto nuovo della tv del cambiamento.



Contratto scaduto per Cristina Parodi che conclude definitivamente la sua «Domenica in» e forse si trasferisce a Sky. A «La vita in diretta» non andrà, come pensavano in molti, Elisa Isoardi ex lady Salvini (resta a «La Prova del cuoco») ma Lorella Cuccarini che potrebbe condurre da sola senza partner.

Francesca Fialdini potrebbe tornate a «Uno mattina in famiglia» con Tiberio Timperi approfittando della promozione annunciata nei salotti della dolcissima Ingrid Muccitelli, compagna da quasi 10 anni dell’ex direttore generale Rai Mauro Masi. Ma i palinsesti sono ancora provvisori perciò tutto può succedere...