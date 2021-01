Locorotondo, dopo un mese e mezzo spento focolaio Covid in rsa

Dopo un mese e mezzo la Rsa Domus Sancta Familia di Locorotondo (Bari) è Covid free. Lo scrive su Facebook il sindaco Antonio Bufano. «Mi è stato comunicato che non figurano più soggetti positivi al Covid-19. Sono dunque tutti finalmente negativi - scrive - . Sono stati mesi intensi ed importanti, che hanno visto i responsabili, gli operatori, i volontari e gli ospiti tutti, lottare contro una situazione complicata e difficile. Ed è per questo che il mio pensiero va a coloro che non ce l’hanno fatta ed ai loro familiari. A tutti coloro che quotidianamente sono stati impegnati, e lo sono tuttora, per fronteggiare l’emergenza, va invece il mio più sentito ringraziamento. La fase peggiore sembra essere alle spalle ma non per questo dovremo rilassarci: anzi, oggi più che mai l’attenzione dovrà restare ai massimi livelli». Il focolaio era scoppiato nella struttura a fine novembre con 46 contagi accertati, 38 anziani dei circa 50 ospiti, sei dei quali deceduti nelle scorse settimane, e 8 operatori.