I Rotary di Puglia e Basilicata tutti uniti in una giornata per aiutare i bisognosi in periodo post-pandemia

Sabato 13 giugno è indetta la prima giornata dei Rotariani, promossa in simultanea dai 57 Club Rotary del distretto 21 20, che comprende Puglia e Basilicata. Per la prima volta, da capo di Leuca, a Lucera, da Bari, a Rodi Garganico da Potenza, a Melfi a Matera e ai luoghi Lucani di Federico II di Svevia, nello stesso giorno tutti i club Rotary organizzeranno azioni sincronizzate a favore del territorio di appartenenza.

L'idea è partita dal club Rotary Ginosa Laterza, ed è stata subito sposata con grande entusiasmo dal governatore del distretto Sergio Sernia. Molto ricca la girandola di iniziative sul territorio. C'è chi donerà buoni spesa per famiglie bisognose, chi a seconda delle esigenze del proprio bacino di appartenenza, specie in questo periodo post pandemico, mettera a disposizione

derrate alimentari e kit igienici, chi, come il club Ginosa Laterza, donerà dispenser igienizzanti alle amministrazioni pubbliche, alle scuole e prefetture del territorio.

«Sono molto contento di aver sposato, caldeggiato e fortemente voluto questo server Distrettuale, che denota la presenza, l'operatività e l'incisività di tutti i club Rotary, compresi nel distretto 21 20 che ho avuto l'onore di guidare per questo anno rotariano che va a concludersi - commenta a caldo il governatore del distretto Sergio Sernia - le cariche rotariane vengono rinnovate a partire dal primo luglio di ogni anno. Questa iniziativa è il giusto corollario di un'intensa attività rotariana, che in Puglia e Basilicata, in Italia e nel mondo ha dovuto affrontare un'emergenza sanitaria inaspettata, quanto virulenta, ma

abbiamo tutti nell'unità degli intenti e nella diversità delle singole realtà, dimostrato di esserci, di riuscire ad affrontare, con competenza e coerenza le sfide che si presentano davanti. La giornata di sabato, senza clamori e nel rispetto delle norme di sicurezza cui siamo tutti tenuti, sarà un ulteriore esempio dello spirito di coloro i quali, non fanno solo parte di un'associazione

chiamata Rotary, sono i si sentono intimamente rotariani, per una scelta etica e di campo, che è anche e soprattutto un investimento su se stessi dal quale non ti torna indietro, a prescindere dagli anni di militanza nei vari Club. Ogni rotariano - continua il governatore - è un propulsore è un recettore di energie positive; ma questo dobbiamo dimostrarlo ogni giorno, con i fatti e con l'esempio nei nostri territori e nelle singole realtà dove operiamo. La giornata di sabato è un faro acceso in questa

direzione»