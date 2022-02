Ricevevano soldi per far ottenere il Green pass: 2 arresti a Cerignola

CERIGNOLA - In cambio di denaro si sarebbero fatti vaccinare al posto di altre persone 'no-vax' per far ottenere a queste ultime il Green pass. E’ quanto hanno scoperto i poliziotti a Cerignola (Foggia) che hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi foggiani, rispettivamente di 42 e 22 anni. Dalle indagini è emerso che i due si presentavano negli hub vaccinali con documenti falsificati, intestati ai presunti no-vax, ma con la propria fotografia. Stesso stratagemma usato questa volta dal 42enne a Cerignola dove però il personale sanitario lo ha riconosciuto, lo ha allontanato e ha chiamato la Polizia che poco dopo lo ha bloccato mentre era in auto con la donna che aveva con sé documenti falsi. I poliziotti hanno anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 38 anni il quale, pur di aiutare i due indagati, si è scagliato contro gli agenti.