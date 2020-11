San Giovanni Rotondo, trovato corpo di 85enne scomparso nei campi

FOGGIA - Secondo gli investigatori potrebbe appartenere a Leonardo Nardella, l’85enne di San Giovanni Rotondo di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre, il corpo ritrovato in mattinata in località Zampitto, nelle campagne del comune del Foggiano. L’uomo era uscito di casa per raggiungere il suo fondo agricolo e non ha fatto più ritorno a casa. A quanto si apprende, il cadavere non sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Si attendono gli esiti dell’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni, per stabilire le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.