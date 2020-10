San Giovanni Rotondo, 85enne esce di casa per andare in campagna e svanisce nel nulla

SAN GIOVANNI ROTONDO - Da ieri mattina non si hanno più notizie di Leonardo Nardella, pensionato di 85 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). L’uomo è uscito di casa per raggiungere il suo fondo agricolo e non ha fatto più ritorno a casa. I familiari hanno dato l’allarme ai carabinieri. I militari da questa mattina hanno attivato le ricerche dell’uomo, battendo soprattutto la zona boschiva che circonda la cittadina.