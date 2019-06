Foggia, ha pistola e contanti, arrestato pluripregiudicato

La Guardia di Finanza di Foggia ha arrestato un pluripregiudicato 35enne del posto, affiliato a un noto clan del capoluogo, e sequestrato una pistola semiautomatica con matricola abrasa. L'uomo aveva con sé anche 1000 euro in contanti e un cellulare. L'arrestato, già scampato nel novembre 2015 a un agguato di mafia, è stato condotto nel carcere di Foggia. Sono in corso indagini per capire se l'arma sia stata utilizzata per episodi di stampo criminoso.