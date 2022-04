Addestramento piloti: dalla Puglia all'estero, Blackshape in pole

Si chiama BK160-TR il nuovo nato in casa Blackshape, l’azienda aeronautica italiana parte del Gruppo Angel, presentato ieri ad “AERO Friedrichshafen 2022” con l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare l’addestramento dei piloti catapultandoli in un nuovo universo, abbandonando finalmente sistemi vecchi di 50 anni. Come sempre l’asticella è alta ma i risultati non deludono. Dopo due anni di pandemia e di restrizioni la fiera in Germania è il momento di presentare al mondo un’idea visionaria nella sua semplicità: migliorare l’addestramento dei piloti, attraverso uno strumento più snello, meno costoso e più aggiornato rispetto a quelli adottati sino ad oggi. Da qui nasce il modello presentato ed equipaggiato con un potente motore Rotax, il 915 iS (141 CV) già testato dall’Airline Pilot Program di Transavia Airlines di Klm. «È un periodo di grande novità per l’aviation industry, ed è ormai un controsenso che la maggior parte dei velivoli da addestramento abbia mediamente 50 anni; infatti, anche quando è possibile accedere a una piattaforma più recente, la filosofia di addestramento rimane comunque obsoleta», dice Luciano Belviso, Ceo e fondatore di Blackshape. Per questo motivo, la visione di Blackshape di garantire l’accesso alla «terza dimensione», di far volare un numero sempre più ampio di clienti con voli esperienziali anche per non piloti, offrendo una dimensione inclusiva e unica, si coniuga perfettamente con l’aspirazione di rivoluzionare il sistema di addestramento dei piloti: «negli ultimi anni abbiamo lavorato per ridefinire un nuovo percorso addestrativo dei piloti di linea. Similmente ai programmi di addestramento militare, ci siamo concentrati sulle effettive competenze dei piloti invece che sul numero totale di ore di volo. Abbiamo concentrato tutta la nostra filosofia – prosegue Belviso - nel BK160-TR per stabilire standard di addestramento più sicuri, meno costosi e più efficaci per tutti gli stakeholder, e dare le ali a un’intera nuova generazione di piloti». Come in molti alti ambiti percorsi dalle aziende del gruppo, anche in questo caso Blackshape punta a rivoluzionare il settore, rafforzando il proprio ruolo anche in ragione della presenza in più di 18 paesi tra Europa, USA, Asia e Africa, giocando da leader, nel campo della progettazione e produzione di velivoli per l’aviazione leggera e generale e nello sviluppo di sistemi di addestramento per piloti. «Nel corso di questi ultimi anni Blackshape ha raggiunto un prodotto di alta gamma, posizionandosi tra i brand più prestigiosi del settore. Sempre più persone – dice a Gazzetta Angelo Petrosillo, Co-Founder dell’azienda - sono interessante all’esperienza - esclusiva - del volo e scelgono il nostro brand per l’alta tecnologia e cura dei dettagli dei suoi aeromobili. Nasce la Blackshape Experience per far vivere prestazioni uniche in piena sicurezza, rispettando anche l’ambiente». ll know-how e l’innovazione tecnologica di Blackshape ne determinano il successo, permettendo alla compagnia di realizzare in tempi record progetti importanti come quest’ultimo Blackshape BK 160 Gabriél, insieme al BK-ISR pensato specificamente per la sorveglianza tattica e il pattugliamento.