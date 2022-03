Cena al buio a Trani, una serata gastronomica per stimolare il gusto e l'olfatto

TRANI - Partecipare ad una Cena al Buio è un evento che colpisce profondamente l'immaginazione, perché oscurando la vista, gli altri sensi necessariamente devono essere attivati per supplirne la mancanza. L'obbiettivo è proprio quello di riscoprire gli altri sensi, al fine di poter dare giudizio sincero e reale sul cibo e gli ingredienti che verranno utilizzati durante la cena. Un vero proprio gioco gastronomico, dove saranno i sensi a guidare i commensali e a riconoscere i piatti appositamente preparati.

L'appuntamento è per la serata del sabato 2 aprile al “Colonna Rooms”, in un contesto ludico, che avrà inizio con una breve degustazione nella sala avvolta in un’atmosfera di luce soffusa e musiche di sottofondo, che aiuterà a entrare nel clima dell'evento fatto di percezioni e voci sommesse. Le hostess introdurranno alla magia di quel che dovrà accadere e risponderanno a ogni curiosità. I commensali saranno invitati a spegnere i cellulari e mettere da parte ogni possibile fonte di luce, al fine di favorire la totale oscurità, straordinario contenitore della serata.

La scelta del menù riveste particolare importanza perché si terrà conto del ruolo decisivo che giocano l'olfatto e il gusto: una giusta calibratura dei profumi e dei sapori nelle varie portate è importante e rende la cena più suggestiva. Importante è che il menù non venga svelato in modo da lasciare che siano i commensali ad individuare le pietanze servite, generando un gioco di domande e risposte che si chiuderà al termine della cena quando verrà rivelato, anche visivamente con la presentazione dei piatti serviti all'uscita della sala oscurata. L'evento avrà anche un partner sociale come la Lilt.