Gli stivaletti rossi che danzano

Elodie attese con ansia e pazienza che suo genero andasse a riprenderla, dopo sette mesi di lunga degenza in vari centri ospedalieri e diverse strutture di riabilitazione nei reparti di ortopedia, per riportarla finalmente a casa.

19 maggio 2020: dimissioni. Le erano state comunicate qualche giorno prima per farla abituare all’idea del ritorno. E lei aveva impiegato quei giorni a rimettere un po’ di ordine nella sua testa formicolante, dove tempo e spazio non trovavano più posto né il senso della gente che vociferava fuori. Tutto per lei era ormai fermo in quello spazio di camici bianchi e verdi, di pareti azzurrine, di vetri ad escluderla dal cielo, di attrezzature con cui esercitare gambe e braccia a riprendere a funzionare.

Per ore la paziente Anna, sua fisioterapista di elezione, la aiutava a venire fuori dal tunnel di due gambe offese, fragili, deboli, incapaci di sperare. Per ore le Beatrice, Angela, Annamaria lavoravano con i disastrati pazienti sui lettini del “dolore buono” per il recupero di un arto un dito, un pensiero, la parola, lo sguardo. Lei guardava anche gli altri per vincere la sua inerzia e districare matasse dolorose nei pensieri. E Giacomo di pomeriggio l’aiutava con altre conquiste: salire e scendere i pochi brevi gradini per sentirsi ancora in volo libero. Missione impossibile. E Icaro lontano. Ma era bello andare oltre quel generatore che nella testa faceva brulicare continui ricordi vaganti, ondivaghi, destrutturanti, che tentava di afferrare di qua e di là e che, simili a folate di vento, le sfuggivano come i fili dei palloncini nelle mani dei bambini.

E li ripescava di notte, quando il cielo era un mare calmo di silenzio più facilmente raggiungibile; i corridoi si acquietavano; le corsie si addormentavano a tratti scosse da lamenti e urla e richieste di aiuto. Rapidi passi silenziosi distribuivano cure e parole rassicuranti e tutto risprofondava nell’abisso del nulla. Lei non si lamentava. Amava quei passi rassicuranti che frantumavano la notte e il buio, ma non chiedeva aiuto per sé. Sapeva che Mara, tenero sorriso di complice premura, sarebbe entrata silenziosa, con le sue ali d’angelo, e l’avrebbe aiutata, cambiata, lavata, asciugata, rivestita come si fa con i neonati. Protetta. E lei rinasceva ogni notte grazie a quelle mani, a quelle ali. Prendeva il cellulare dal comodino, lo accendeva, cercava l’icona di “note” e scriveva il vuoto/pieno dei suoi pensieri che magicamente si trasformavano in parole colorate di poesia. E ogni notte così si salvava. Ritornava a vivere. Poi di giorno si ricominciava: le dottoresse, le infermiere, le assistenti. Annamaria… Laura… Anna… le sue infermiere col sorriso e l’allegria. E Isa… la sua premurosa compagna di stanza… e Teresa sempre pronta ad affacciarsi con il suo “buongiorno” carico di sorrisi esibiti e lacrime nascoste… E poi Maria più ingabbiata di lei e più bisognosa di lei in un alternarsi di prestazioni di reciproco aiuto, avendo imparato il dono della “cordata della solidarietà”, insegnatale da suor Maria Paola nella precedente struttura ospedaliera, dove per fortuna i frammenti del suo corpo martoriato avevano trovato rifugio e ristoro nella sua saggezza e umanità. E, ancora prima, altra struttura, altre infermiere (Elena), altra fisioterapista a salvare le sue gambe inerti, e altri angeli ad assisterla Mimmo, Nicola, Luisa… Volti… voci… mani… passi… Risorse e Speranze per rinascere… Ed ora, dopo ben sette mesi, e tante turnazioni, lei restava lì a guardare dai vetri il mondo lontano… Fino alla vigilia di quel 19 maggio, che aveva immaginato scritto di rosso sul muro azzurrino, intoccato. Fuori la paura del Covid 19. Ancora un 19. Uno di ritorno alla vita. L’altro di perdita della vita. Eterna contraddizione della vita stessa.

Quel giorno aveva chiesto a Mara quale fosse il suo turno. “Di mattina”, le aveva risposto lei. “Dopo la palestra vieni a farmi bella per il ritorno a casa?”, aveva mormorato Elodie, vincendo il senso di alienazione che l’attanagliava in un abisso di non ricordi. Scotomizzati volutamente, dimenticati involontariamente. “Certo”, avevano risposto le sue ali con quel sorriso luminoso che la rassicurava: acqua sui capelli e sul corpo a rivoli, a cascata, e poi riccioli appena accennati tra ciocche asfittiche di neve sfilacciata e sole radente e sfinito. “Voglio unghie smaltate di rossofuoco come i papaveri a primavera”, Elodie le aveva chiesto con un’occhiata di complicità birichina, mentre stava pensando, compiaciuta, che magicamente “sentiva” il cervello a posto senza formiche e senza vento, senza abissi e spaventi. Stava ricordando bene. Sì, era proprio primavera ed era maggio, il mese dei papaveri a riempire di baci ardenti il verde delle foglie bambine al primo canto. Il suo mese di meraviglie e magie: rose accese di rosso nel cortile; anni giovani da sfogliare come petali di rosso profumo; preghiere di rosso tramonto che s’inerpicava al cielo delle dodici stelle a incoronare una Madonnina come tenera carezza d’anima che i nonni donavano ai vicini di casa in un coro di canti e di fede ingenua e vera. I suoi sogni che non andavano lontano eppure si libravano in volo. Oltre il cortile.

Quando era adolescente era un rito andare in campagna con le amiche per fare un gioco divertente e simpatico, che le metteva addosso tanta allegria e tanta voglia di vivere, di amare ed essere amata: prendevano a turno le spighe di grano non ancora maturo e, spingendo con le dita le piumette verso l’alto sulla schiena di ciascuna a turno, le vedevano uncinarsi, impigliate, nella trama dei loro maglioncini leggeri. Si contavano le piume e si ipotizzavano i vari ammiratori da prendere in considerazione. Poi prendevano le bocche ridenti dei papaveri accesi di vento leggero e ogni petalo veniva racchiuso a palloncino fra le dita e schiacciato sulla fronte: se vi lasciava un cuoricino rosso stampigliato sulla pelle, avrebbero ricevuto a breve un bacio dal ragazzo abbinato, nella mente o ad alta voce, a quel petalo fino a raggiungere il numero delle piumette raccolte nell’altra mano, cioè di tutti i ragazzi elencati…

Il gioco si faceva sempre più coinvolgente, soprattutto se nella comitiva c’erano anche i ragazzi, alcuni dei quali erano proprio quelli che facevano battere il loro cuore e a cui silenziosamente era rivolto l’intenso, trepidante desiderio di quel bacio…

Il ricordo le accese gli occhi della rossa allegria dei papaveri che di riflesso imporporò le guance e fece vibrare le labbra ardenti dello stesso colore. Quanto tempo era passato da quella allegria? “Forse solo un minuto o un’eternità”, si disse Elodie con lo sguardo sognante, che nonostante tutto le era rimasto ancorato sul volto di eterna Alice.

Avrebbe chiesto a suo genero, che tutti pensavano fosse suo figlio per le quotidiane cure che le prestava, anche ora a distanza per via del virus, di portarla al mare prima del ritorno a casa. Lungo la strada avrebbe, poi, visto tra l’erba dei declivi i papaveri che l’avrebbero salutata e resa felice. Come un tempo sempre le accadeva ad ogni suo rientro a maggio da altri Paesi e Città. Elodie amava molto viaggiare, zingara nell’anima. E amava la poesia che riempiva la sua anima di colori di… versi.

E Pietro arrivò da solo, puntuale. Il Covid aveva ferree leggi da rispettare. Solo in due in macchina. Anche lei era pronta. Con una piccola stretta al cuore per quella solitudine subita anche ora che avrebbe voluto cantare la sua libertà di nuovi abbracci e baci con i suoi di casa. E uscì oltre la vetrata, oltre il cancello. Con un vestito nero su cui ridevano papaveri squillanti come campane a festa a portarle una poesia di giorni nuovi, di unghie e rossetto dimenticati e ritrovati. Un filo di matita sugli occhi a ingigantirle lo sguardo di stupore. Per innamorarsi di nuovo del mondo, fuori e dentro di lei. Una coccinella smaltata di rossofuoco si posò sulle sue mani a salutarla festosa con l’intento non troppo nascosto di portarle fortuna. Oltre la vetrata che l’aveva tenuta prigioniera, incartata come una caramella alla fragola.

Era il suo primo giorno di vita.

Mara e Gianni e Anna e Giacomo, commossi quanto lei, l’accompagnarono, col girello e le due stampelle di colore verde prato, fuori fino alla macchina. Per aiutarla a salirvi. Le lacrime a stento trattenute. Si salutarono con un “arrivederci” e con un battito d’ali che non prevedeva un “addio”. Era fuori ed era libera! Dopo l’inferno, la luce del primo nuovo giorno. La LUCE.

Solo più tardi Elodie si ritrovò tra le braccia di sua figlia Nike, sguardo d’amore ali di vittoria su ogni male. Prima, suo genero Pietro, roccia che sostiene e protegge, senza che lei glielo avesse ancora chiesto, la portò al mare dei suoi tuffi bambini nel profumo intenso d’alghe e di vento alla scogliera rumorosa di bianco merletto d’improvvisata sposa, spuma leggera nuvola dorata di appena sole. E le fece una fotografia-ricordo persa nell’azzurro cielo-mare, per immortalare il suo sguardo a rincorrere l’orizzonte sfiorato da una vela in gara col suo cuore acceso. Poi la riportò a casa lungo campi punteggiati di verde e di rosso. E davanti al cancello l’aspettava, non più il suo cane “nuvolabianca”, ma un ciuffo di papaveri rossofuoco a colorare di gioiosa festa le pietre vive del muro in attesa del suo ritorno.

Dentro, ad aspettarla, c’erano sua figlia e i due suoi adorati nipoti, in un coro di gioiosa esultanza, che era cerchio d’AMORE INFINITO. E gli altri figli lontani già in videochiamata per salutare il suo ritorno alla vita, al loro cuore e a quello di tutti i suoi cari. Ignari della sua decisione di andare ad incontrarli quanto prima in un luogo tra mari e monti e tanto cielo dove il Covid non era di casa. Lei zingara anche ora. Viandante senza scarpe e senza catene. Anche le stampelle erano ali.

Ma, prima di entrare in quella vetrata illuminata dalla luce del loro sorriso, Elodie, oltre il cancello, corse a perdifiato, con gli occhi grandi di sogni e ricordi, lungo quel campo di baci ardenti per non mancare all’appuntamento con il ragazzo che aveva avuto un tempo tra le mani il suo cuore. E si sentì finalmente rinata con mille papaveri in fiore tra i pensieri.

Sul filo dei ricordi

stivaletti rossi danzano

funamboli di sogni

mai dimenticati

E il rosso del vestito

a incendiare

i tuoi occhi le tue mani

incapaci di afferrarlo

Negli anni più volte si spezzò

quel filo strattonato dal vento

ma sempre riuscì ad agganciarsi

al cielo delle infinite lune…

(rossi i papaveri ubriachi di sole)