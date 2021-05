Mare e territorio: arriva a settembre il primo Porto Cesareo Film Festival

Arriva dal 3 al 5 settembre 2021 il primo Porto Cesareo Film Festival, che nasce nell'ambito del bando nazionale Giovani per il Sociale, aggiudicato dall'associazione di volontariato Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo, che opera in sinergia con Legambiente Porto Cesareo e ItaliaNostra Salento Ovest, e vinto con la proposta progettuale A-Mare i Giovani, nell’ambito del Piano Azione e Coesione pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La direzione artistica del festival è di Anna Seviroli, e si tratta di un concorso di cortometraggi, mini corti e documentari. Gli

obiettivi e le finalità̀ sono molteplici: stimolare nuove competenze professionali nei giovani; incentivare l’audiovisivo quale strumento di comunicazione e divulgazione delle risorse ambientali e culturali; promuovere e far conoscere il territorio e il patrimonio storico/naturalistico sommerso della regione Puglia; valorizzare il rapporto ancestrale tra l’uomo e il mare in tutte le sue accezioni (pesca, storia, cultura, tradizione, esplorazione, ricerca, viaggio, speranza, inquinamento).

Il festival focalizza l’attenzione su due focus importanti: il mare e il territorio. La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di giovani autori di cinema facenti parte di scuole, accademie di cinema/spettacolo, atenei universitari, laureati, registi e

videomaker che sappiano, con i propri lavori, focalizzare e raccontare la propria terra di Puglia.

Un festival legato al cine turismo: un mezzo di valorizzazione dei territori e del patrimonio artistico e ambientale, uno stimolo per i giovani e un’importante occasione per far emergere le risorse professionali attive sul territorio.

Il Porto Cesareo Film Festival è aperto a tutti senza limiti di età. Le iscrizioni sono limitate a 1 opera per autore, società di produzione, scuola o regista indipendente.

Chi vuole mostrare il suo talento partecipando al concorso, può visitare il sito https://portocesareofilmfestival.com/, leggere attentamente il bando e accedere alla piattaforma di iscrizione https://portocesareofilmfestival.com/iscrizione/. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno 2021. Le tre giornate saranno accompagnate da tantissimi eventi, workshop e seminari.

Per tutte le info sulla partecipazione al festival: info@portocesareofilmfestival.com