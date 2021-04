Minneapolis, concerto web di Beatrice e Ludovica Rana nell'abbazia di Cerrate

Il «pericolo» di ascoltare Schubert, è la tentazione, il fascino che esso esercita, un fascino che potrebbe «sottomettere il mondo», sul quale si potrebbero addirittura fondare regni. Così scriveva Enrico Fuffi su «Quinte Parallele», a proposito dell’ascolto struggente che Thomas Mann ne fa ne «La Montagna incantata». A Schubert, l’artista che anticipò la sfuggevole poetica alienante delle maschere pirandelliane, sin dal 1882 è dedicato un prestigioso Schubert Club con sede a St. Paul, Minneapolis (Usa). Fondato da un gruppo di donne che credono nella potenza e nella bellezza della musica, il club sarà idealmente e realmente collegato al Salento grazie al concerto di Beatrice e Ludovica Rana, in programma domani alle 7.30 pm (ore 2.30 del 16 aprile in Italia) in streaming dalla dell’abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce. L’evento si potrà seguire sulla piattaforma schubert.org ma anche sulla pagina YouTube e Facebook dell’associazione. Come tutti i virtual concert prodotti da Schubert Club sarà gratuito e senza necessità di prenotazione del biglietto.

Beatrice Rana, pianista ventottenne ormai tra le stelle del panorama musicale mondiale, «artista esclusiva» di Warner Classics, oggi direttrice artistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento Ofb, dialogherà musicalmente con la sorella Ludovica Rana, violoncellista venticinquenne, già affermata solista sulla scena internazionale, vincitrice di diversi concorsi nazionali e internazionali, diplomata nella classe di Giovanni Sollima all’Accademia di Santa Cecilia.

In scaletta della grande tradizione concertistica di musica da camera per violoncello e pianoforte, i «Phantasiestücke», Op. 73 di Robert Schumann, la Sonata No. 2 in Re maggiore, Op. 58 e la «Romance sans paroles», Op. 109 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, affianco ai meno noti brani come la «Fantasia» di Fanny Mendelssohn Hensel, i due Lieder, Op. 13 di Clara Wieck Schumann.

Il fil rouge è la musica «familiare» che idealmente congiunge le sorelle Rana con i compositori Felix e Fanny Mendelssohn, fratello e sorella, e con i coniugi Robert Schumann e Clara Wieck Schumann.

«Quando ho ricevuto dall’associazione Schubert Club di Minneapolis la proposta di registrare un recital in Italia - dice Beatrice Rana - non ho potuto immaginarlo che in Puglia, nella mia terra; ho pensato di realizzarlo nell’abbazia di Santa Maria di Cerrate, bene Fai, una delle meraviglie dell’età medievale dell’intera area salentina, un vero spaccato di arte greco-bizantina».

Una comunanza di intenti tra il Schubert Club di St Paul e le sorelle Rana rafforzata dalla simile visione educativa, inclusiva e formativa della musica. Il Club americano ha iniziato il suo primo recital pubblico nel 1893, ospitando i più grandi artisti del mondo tra cui Jascha Heifetz, Arthur Rubinstein, Cecilia Bartoli, Isaac Stern, Beverly Sills, Yo-Yo Ma e Renée Fleming, mentre Beatrice Rana attraverso il Festival Classiche Forme e Ludovica Rana con il Sistema Musica Arnesano hanno già ottenuto prestigiosi riconoscimenti ma soprattutto hanno inaugurato in Salento un approccio nuovo alla musica classica attraverso l’educazione dei giovani con i giovani musicisti di grande talento.

Questo tandem sarà di buon augurio per credere ancora con più forza nella potenza vivifica della musica nella ferma necessità di tornare dal vivo.

È possibile collegarsi per seguire un commento un’ora prima del concerto su https://schubert.org/event/beatrice-rana-piano, su YouTube e sulla pagina Facebook dell’Associazione.