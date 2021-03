Ciak a Bari Vecchia per «Malacarne» bambina coraggio

Dopo tre giorni di maltempo, ieri pomeriggio il cielo si è aperto «benedicendo» anche dal punto di vista atmosferico le riprese di Storia di una famiglia perbene, davanti alla chiesa di Santa Teresa dei Maschi, a Bari vecchia. Primi ciak della fiction diretta dal frusinate Stefano Reali, prodotta da 11 Marzo Film per Mediaset, otto puntate da 50 minuti tratte dal romanzo omonimo della scrittrice Rosa Ventrella (Newton Compton 2018).

Lo sceneggiato poi potrebbe acquisire un titolo diverso, proprio quel Malacarne che è il soprannome di Maria De Santis, la piccola protagonista, una bambina del borgo antico, dall’intelligenza non comune, impavida e sufficientemente fredda di fronte alle difficoltà, al punto da guadagnarsi il nomignolo non proprio tenero.

Domani il set approda nel centro storico di Monopoli, dove l’albergatore Titti Cavallo ha offerto una preziosa consulenza sulle location alla 11 Marzo, al fianco del coordinatore di produzione Francesco Lopez.

Nonostante le restrizioni antiCovid, ieri i residenti del borgo antico di Bari si sono soffermati incuriositi all’arrivo della folta squadra di cineasti protetta nella bolla sanitaria dei tamponi, come prevedono i protocolli dello Spettacolo. Per gli abitanti del quartiere in realtà la presenza di una troupe al lavoro è diventata un fatto quasi normale, dopo il recente successo de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie che ha proiettato la Puglia su Raiuno. Lolita-Luisa Ranieri, ormai è ufficiale, ritornerà a muoversi in Puglia tra amori, cartellate e arresti a partire da febbraio prossimo.

Ritornando a Malacarne, la trama prende le mosse dagli anni ’80 e dall’amicizia innocente tra la piccola Maria - terza di tre figli del pescatore Antonio De Santis e di Teresa - e Michele Straziota, rampollo di una famiglia di contrabbandieri, in un contesto umile. Quell’amicizia si trasformerà in qualcosa di unico, tale da sfidare gabbie sociali e pregiudizi. Nel cast: Giuseppe Zeno, Simona Cavallari, Federica Torchetti, Carmine Buschini, Vanni Bramati e Rinat Khismatouline.