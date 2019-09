Taranto, il latin lover Monte su Rai Uno: sul palco per la mia città

«Sono emozionatissimo, anche se non è la primissima esperienza in Rai. Sono già stato sulla rete-ammiraglia della tv pubblica con Don Matteo, come protagonista di puntata. Però ovviamente l'emozione è grandissima, e anche la soddisfazione di partecipare a un programma come Tale e Quale Show in prima serata e, soprattutto, avere il piacere e l'onore di lavorare con Carlo Conti e tutto il team. Sono più che soddisfatto, lusingato, sto dando il massimo e continuerò a farlo per tutto il resto dell'esperienza». Questa è la sensazione dell’ex naufrago più chiacchierato della tv, il tarantino Francesco Monte, alla vigilia della seconda puntata del talent show «Tale e Quale», che venerdì 20 settembre vedrà nella prima serata di Rai Uno la seconda puntata della sua nona edizione. Sul palco, nella sfida tra «imitatori-performer» dei vip dello spettacolo, ci sarà anche il «Don Giovanni» dello Jonio.

Oggi Monte dovrà convincere la giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme) con la sua «versione» di Tommaso Paradiso, freschissimo della separazione dalla band The Giornalisti. La nuova «imitazione» musicale del personaggio tarantino arriva dopo la sua «prima» da talent nella sua versione di Mahmood della canzone vincitrice del Festival di Sanremo Soldi, col quale ha conquistato la terza posizione temporanea del programma, dividendo il parere del pubblico. «I commenti sulla mia interpretazione? Ne ho letti di molti positivi, poi c'è sempre una parte di pubblico che può esprimere un pensiero diverso. Lo accetto e va benissimo; ognuno è libero di esprimere il proprio parere. L'importante è che io viva quest'esperienza col piede giusto e divertendomi, e così sto facendo».

Dalla turbolenta storia d’amore con Teresanna Pugliese a «Uomini e Donne» alla chiacchierata relazione con Cecilia Rodriguez, dalla reality-fidanzata Paola Di Benedetto a «L’isola dei Famosi» al feeling nato al «Grande Fratello Vip» con Giulia Salemi, sino all’attuale storia d’amore con la modella Isabella De Candia: il cuore di Monte ha finalmente trovato pace? «Sono fidanzato e innamorato di una persona: si chiama Isabella, è una mia conterranea e sì, ho trovato la serenità, sono contento» dice il diretto interessato alla «Gazzetta». L’ultima domanda che gli poniamo è sulla sua città, Taranto, in eterno conflitto. «Le cose che si potrebbero dire sulla mia terra - dice il trentunenne ex tronista - sono tante, e molte di queste sono dette e ripetute tutti i giorni. Io mi auguro che lo Stato ci aiuti a risolvere le criticità che abbiamo anche perché da soli non possiamo farcela. Noi tarantini abbiamo bisogno del sostegno pubblico, oltre che dell'impegno dei singoli e di associazioni come "Liberi e pensanti".

Secondo me - dice Monte - la cosa ideale sarebbe cercare di mantenere le promesse fatte per avere una prospettiva di vita migliore, ma soprattutto per vivere, considerando che il tasso di mortalità da tumori causati dall'ex Ilva è in costante aumento. Diamo una mano in concreto, non le solite promesse che non vengono mantenute».