Chef Marcella Spedicato

Lei è Marcella Spedicato, 53 anni, di Monteroni di Lecce. Sweetly Elvie è il suo nome su Instagram e Facebook. Salentina, si definisce “cuoca e pasticcera senza pretese”, appassionata soprattutto di pasticceria. La sua passione? Dare sfogo alla sua creatività in cucina.

Come con questa ricetta, per carnevale che significa “carne levare: un periodo di magro e cioè senza carne, come è previsto durante la Quaresima per i cattolici.