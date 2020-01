Chef Vincenzo Campanale

Giovane e determinato, lavora in cucina e accetta le sfide che aggiungono valore ad una professionalità in crescita. Siamo nella Sesta provincia, che sempre più è fucina di nuovi talenti, con Vincenzo Campanale.

Classe ’90, si è messo in mostra – fra l’altro – nel concorso culinario Eraclio d’Oro. Lavora in un bistrot ad Andria, dove propone materia prima di qualità, tanta Puglia vista attraverso il suo stile, in cui la passione è inconfondibile.