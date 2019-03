Chef Savino Dimastrochicco

C’è in lui una passione che batte, fortissima, per le colline della Murgia e per il mare: in una sola parola, per la Puglia. Oggi siamo con Savino Dimastrochicco, della sala ricevimenti Ginevra di Barletta, attivissimo nell’Associazione Cuochi e Pasticcieri della BAT e nell’Ordine dei Maestri ed Executive Chef, nonché dei Discepoli di Escoffier. Come una pentola in continua ebollizione, lui è sempre curioso, vuol conoscere e soprattutto ama condividere il suo sapere in cucina.