Bari-Ternana, record di presenze con oltre 35mila tifosi al San Nicola

Il Bari conferma di avere una tifoseria con numeri da serie A: per l’anticipo della gara del campionato cadetto contro la Ternana, uno scontro diretto d’alta quota in programma stasera al San Nicola, è stato registrato un nuovo record di presenze, con - al momento - 35.739 spettatori previsti, come comunicato dal club. Prima del fischio d’inizio è programmato uno show di musica e luci. Polverizzati i numeri eccellenti del precedente record, legato alla partita Bari-Palermo, nella quale sugli spalti dell’atronave di Renzo Piano c'erano state 35.377 tifosi. Il club biancorosso, protagonista di un avvio di stagione sorprendente anche grazie all’esplosione del bomber Cheddira (autore di otto reti), ha 7.651 abbonati e una piazza sportiva che sta segue Di Cesare e compagni in maniera rilevante anche in trasferta (i settori ospiti dei biancorossi sono stati quasi sempre esauriti).