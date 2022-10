Il Potenza calcio esonera l'allenatore Sebastiano Siviglia

POTENZA - Vita difficile per gli allenatori della squadre pugliesi e lucane impegnate nel campionato di serie C. E pensare che siamo solo alla decima giornata di campionato. Il Potenza Calcio ha esonerato, così come si vociferava, l'allenatore Sebastiano Siviglia.

Ad accelerare la decisione che già era nell'aria è stato sicuramente lo stop di Taranto, che ha palesato ancor di più i limiti della squadra allenata da Siviglia. Troppo pochi 9 punti, frutto di una sola vittoria, 6 pareggi e 3 sconfitte. La società sta valutando i nomi dei papabili sostituti: come quello di Modesto, che lo scorso anno ha allenato il Crotone in serie B.