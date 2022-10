Calcio, Lecce: tutti disponibili per mister Baroni

LECCE - Archiviato il pareggio con la Cremonese, il Lecce prosegue la preparazione in vista della trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nella giornata di oggi, in mattinata, singola seduta di allenamento. Tutti i calciatori sono a disposizione di Baroni, con la sola eccezione del centrocampista Bistrovic, che lavora a parte a causa di una contusione all’emitorace destro. Se ne saprà di più sull'eventuale recupero del croato, dopo l'allenamento di domattina allo stadio di Via del Mare. Sul fronte tifoseria, già circa 3000 tagliandi sono stati staccati sinora per il settore ospiti dell’Olimpico, con la prevendita attiva sino al tardo pomeriggio di sabato.