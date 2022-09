In casa Lecce la visita del presidente della Lega Serie A

LECCE - Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, oggi in visita istituzionale al club giallorosso. Giunto in mattinata in città, si è recato presso l’Acaya Golf Resort & SPA, dove ha assistito ad una parte dell'allenamento e successivamente ha incontrato mister Marco Baroni e il gruppo squadra. Accolto al suo arrivo dal presidente Saverio Sticchi Damiani, dal responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino, dall'amministratore delegato Sandro Mencucci, dal dott. Alessandro Adamo, dal direttore generale Giuseppe Mercadante, dal direttore sportivo Stefano Trinchera e dal team manager Claudio Vino, il numero uno della Lega Serie A ha preso visione dell'intera struttura che ospita le sedute d’allenamento dei giallorossi: primo e secondo campo, palestra, salette per trattamenti fisioterapici e spogliatoi.

Dopo il pranzo con la dirigenza, il presidente Casini ha visitato lo stadio Via del Mare e le aree completamente ammodernate la scorsa estate, oltre al terreno di gioco e agli skybox inaugurati nella passata stagione calcistica. A guidare la visita lo stadium manager Donato Provenzano e la responsabile della biglietteria Angelica De Mitri. Sempre nel pomeriggio la visita istituzionale del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, si è conclusa presso il Centro Sportivo Kick - Off di Cavallino, quartier generale del Settore Giovanile giallorosso.