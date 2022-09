Coppa Italia di C, tre derby per Puglia e Basilicata

Martedì 4 ottobre 2022 il gruppo 4 alle ore 17.30 con Juve Stabia-Audace Cerignola, alle ore 20.30 Virtus Francavilla-Potenza. alle 21 Foggia-Picerno e Avellino-Fidelis Andria, alle 15 Turris-Gelbison e Taranto-Monopoli. Sono questi i match della Coppa Italia di serie C, che riguardano le squadre di Puglia e Basilicata, come da ufficializzato programma.

Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.