Calcio, giocatori del Bari in vacanza:diesse Polito lavora per mercato

BARI - Con l’ultima gara della SuperCoppa di C a Modena e la cena tra dirigenti, tecnici e giocatori con le famiglie nei giorni scorsi, può dirsi conclusa la stagione del Bari neo promosso in serie B. Se gli atleti sono già in vacanza o stanno prenotando le ferie, il ds dei pugliesi Ciro Polito è già al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il reparto da puntellare di più è l’attacco dove l’unica certezza resta il bomber Antenucci, mentre potrebbero partire gli altri componenti del reparto, da Paponi a Simeri, da Galano a Citro.

Di sicuro ci saranno almeno due-tre acquisti di peso per la prima linea. Polito poi cercherà di trattenere l’esterno Mallamo, di proprietà dell’Atalanta, tra i migliori nel torneo appena concluso. Possibile anche la conferma del giovane Cheddira, distintosi nel ruolo di seconda punta (era in prestito dal Parma). Tra i confermati ci sono il portiere Frattali, il terzino Pucino, i difensori Terranova e Gigliotti il centrocampista Maiello, la mezzala Maita, mentre tanti potrebbero non rientrare nel nuovo progetto tattico del tecnico Michele Mignani. Potrebbe decidere di giocare ancora una stagione il veterano Di Cesare, capitano: sarebbe iscritto nella lista come giocatore-bandiera.