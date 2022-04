La Figc restituisce 2 punti al Foggia, che ora conquista i playoff

FOGGIA - Dopo la rabbia per i sei punti di penalizzazione effetto dell'esclusione del Catania, il Foggia ora esulta. La Lega Pro ha infatti restituito al club rossonero i due punti (dei 4 totali di inizio stagione) precedentemente sottratti per la presunta violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. Con tale verdetto, decretato stamattina dall'organo giudiziario federale, il club del presidente Canonico torna in settima posizione (frutto della miglior differenza reti con la coinquilina Monterosi), che significa playoff matematici. Ad una giornata dal termine della stagione regolare, fissata per i «Satanelli» con la partita di domenica 24 aprile alle 17.30 in casa con l'Avellino. Se la squadra di Zeman vuole assicurarsi il certo settimo posto, è obbligata a vincere. Ma i playoff sono comunque già conquistati dal Foggia.

Nei fatti, il Foggia, dopo aver disputato 37 partite del campionato, torna ad essere in una posizione societaria «immacolata», trovandosi in ballo per poter ambire alla promozione in serie B, attraverso il treno dei playoff che, dopo la decisione della Lega Pro, in seguito al verdetto veicolato dalla Commissione Acquisizione Partecipazione Societarie della Federcalcio, la quale ha preso atto che «l'istanza tempestivamente pervenuta» ad essa, «ha determinato l’improcedibilità» della sanzione comminata al club foggiano alla vigilia del campionato. Lo stesso club foggiano aveva proposto ricorso all'arbitrato del Coni - terzo grado della giustizia sportiva - che si sarebbe dovuto discutere il 29 aprile, ma Figc e Lega hanno anticipato il «caso» federale, procedendo col giudizio in autonomia.

La nuova classifica della serie C

Bari 75; Catanzaro (*), Avellino (*) 64; Palermo 63; Virtus Francavilla (*), Monopoli (*) 56; Foggia (°), Monterosi 51; Turris (°), Az Picerno 49 (°); Juve stabia (-2 punti) 46; Campobasso 43; Latina 42; Messina 39; Taranto 38; Potenza 36; Fidelis Andria 30; Paganese 26; Vibonese 21.

(*) graduatoria determinata per i punti conseguiti negli incontri diretti.

(°) graduatoria determinata dalla differenza fra reti segnate e subite nell’intero campionato.