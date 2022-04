FOGGIA - «La decisione del Tribunale fallimentare di escludere il Catania dalla serie C falsa questo campionato, con effetti penalizzanti nei confronti di compagini come la nostra, che si vedono togliere i punti conquistati nel confronto con i siciliani durante la stagione». Zdeněk Zeman torna a far tremare il «palazzo» del calcio italiano, criticando la decisione giudiziaria di escludere il Catania dal gruppo C della Lega Pro a tre giornate dalla fine della stagione. La riduzione dei punti acquisiti sul campo a tutte le avversarie affrontate dagli etnei - che di fatto stravolge la classifica - è per l'allenatore boemo «l'ennesima gaffe del sistema calcistico italiano che - dice il tecnico del Foggia - si poteva evitare, visto che siamo agli sgoccioli della stagione regolare e che, da quanto ho letto, c'era la piazza catanese, con imprenditori e sostenitori, pronti ad accollarsi la gestione societaria di quest'ultimissimo scorcio dell'annata».

Zeman, nella conferenza stampa tenuta oggi, alla vigilia del match interno di domani sera in casa col Catanzaro, parla non solo a nome del Foggia ma anche dell'intero campionato: «Oltre ad essere partiti con un handicap di quattro punti, poi ridotti a due e in attesa dell'arbitrato del Coni che può resettare l'intera penalizzazione per questioni pre campionato burocratiche, adesso subiamo questo opinabile verdetto che ci toglie sei punti, facendoci ripiombare addosso gli avversari che ci stavano dietro in classifica. Una decisione che, di fatto, stravolge l'equilibrio del campionato». Come non comprendere la rabbia del tecnico del Foggia che, dopo l'esclusione del Catania, si vede avvicinare pericolosamente al suo settimo posto-playoff avversarie come Monterosi e Juve Stabia, doppiamente sconfitte dai siciliani, ed ora con il recupero dei -6 punti che li fanno arrivare rispettivamente a -1 ed a -4 dal Foggia?

L'esclusione del Catania dalla serie C, ieri in tarda mattinata paventata e poi nel tardo pomeriggio diventata ufficiale, aveva lasciato dubbioso l'allenatore del Bari Michele Mignani. La sua formazione si è vista togliere quattro punti dal confronto giocato con i siciliani ed ora si vede assottigliare a +8 il vantaggio sulla prima inseguitrice, il Palermo. Un distacco minore che però non intacca la matematica promozione in serie B dei Galletti.