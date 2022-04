Il Lecce batte la Spal 1-0 e si riprende la vetta temporanea: la A è più vicina

LECCE - Il Lecce, almeno temporaneamente, si riprende la vetta della serie B di calcio. E' questo il «frutto» della terza vittoria consecutiva, conquistata oggi al «Via del Mare» nel confronto con la Spal, in emergenza per via di ottio assenze. Match winner della partita è l'islandese Helgason che quattro minuti dopo dal suo ingresso al posto di Blin, al 66', servito da Coda, controlla in area e batte Alfonso col piatto destro rasoterra. Per la formazione allenata da Marco Baroni, quella ottenuta nel 34° turno della B, è la terza vittoria di fila, incastonata in un quadro positivo che dura da otto giornate: 16 punti su 24 disponibili.

Ora la formazione di Baroni attende che si completi il quadro della giornata con i match delle concorrenti, a partire dalla Cremonese (momentaneamente seconda a-2), che oggi alle 16.15 scende in campo, in casa, con il Frosinone, ottavo. Il Lecce, dalla sua parte, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare, è in una posizione che vuol dire promozione diretta in serie A.