Calcio, pareggi deludenti per Taranto, Potenza e Andria nelle sfide salvezza

TARANTO - JUVE STABIA 0-0

Prosegue l'agonia del Taranto che non riesce a vincere dallo scorso 22 dicembre. Eppure gli avversari campani hanno opposto poca resistenza, visto che non hanno più nulla da chiedere alla stagione, con la salvezza già in tasca. Obiettivo salvezza diretta che invece si complica per gli jonici, anche oggi apparsi sotto tono. Poche le occasioni da gol per un inevitabile zero a zero finale

POTENZA - CATANIA 2-2

Occasione persa per il Potenza per migliorare la posizione in classifica nella griglia playout. Una vittoria sfumata proprio nei secondi finali per i lucani, bravi a ribaltare l'iniziale svantaggio. Il Catania, infatti, era riuscita a sbloccare il punteggio con Sipos dopo 4 minuti dall'avvio. Nella ripresa, il riscatto del Potenza che pareggia con Matino (17') e poi raddoppia con Ricci (40'). Nel finale, il Catania mai domo acciuffa il pareggio con Piccolo al 50'

ANDRIA - MESSINA 0-0

Il problema della finalizzazione frena ancora l'Andria che non va oltre lo zero a zero nello scontro diretto col Messina. Ci si è messa anche la solita sfortuna con il palo colpito nella ripresa da Bubas. Poi anche le ottime parate di Lewandoski hanno negato il successo ai biancazzurri pugliesi, che restano in penultima posizione, con l'accesso ai playout sempre molto in bilico

I RISULTATI

Paganese-Monopoli 0-1, Catanzaro-Monterosi 1-2, Palermo-Picerno 4-0, Andria-Messina 0-0, Latina-Bari 0-1, Potenza-Catania 2-2, Taranto-Juve Stabia 0-0, Vibonese-Foggia 1-1, Francavilla-Campobasso 4-4, Avellino-Turris (post)

CLASSIFICA

Bari 75; Catanzaro 62; Monopoli 61; Palermo 60; Avellino 59; Francavilla 56; Foggia 54; Monterosi 47; Picerno 46; Turris 45; Latina, Catania, Juve Stabia 44; Campobasso 41; Taranto, Messina 37; Potenza 33; Paganese 32; Andria 30; Vibonese 21