Bari, lo stadio «San Nicola» è nella top ten italiana di presenze stagionali

Lo stadio «San Nicola» è nella top ten di presenze record come pubblico stagionale del calcio italiano. La Ssc Bari comunica l'ottavo posto che è frutto del cuore biancorosso, come documentato dalle 24332 presenze dell'ultimo match casalingo con la Fidelis Andria che portava su di sè l'appeal del possibile salto in serie B. Tutti sappiamo com'è andata, ovvero un pareggio che ha deluso la platea biancorossa, perché insufficiente a staccare la promozione matematica. Se l'appuntamento con la conquista matematica della Cadetteria è rimandato, resta la presenza record dei tifosi de «la Bari». Uno spettacolo «di altra categoria» evidenzia giustamente l'ufficio stampa del club biancorosso, confermato dai dati che piazzano il numero di presenze fatto registrate ieri all’8° posto tra i record stagionali di presenze delle squadre italiane. «Un dato di assoluto prestigio se si considera che spesso, in Massima Serie, sono le tifoserie ospiti a fare la differenza», ma al «San Nicola» la massima capienza del settore ospiti è al momento ferma a 967 posti.

Il Bari vanta un totale di 147.401 spettatori nelle 17 gare casalinghe disputate e per ben due volte si è superata la soglia dei 20.000, con Foggia e Fidelis appunto, senza contare gli oltre 11.000 della sfida contro il Taranto (contro Foggia e Taranto trasferta vietata ai tifosi ospiti). Nel Girone C solo il Palermo può vantare una gara con affluenza superiore alle 10 mila presenze, 11.402 contro la Fidelis Andria, ma in quell’occasione i biglietti al «Barbera» costavano un euro.

Se i numeri della Lega Pro non reggono il confronto con quelli fatti registrare dall’impianto di Via Torrebella, non regge la potenzialità del catino biancorosso neanche la Serie B che propone il Lecce come piazza più passionale. Ma anche i dati fatti registrare dai salentini, che detengono il record stagionale di categoria, rappresentato dai 18.765 di Lecce-Parma (nessun’altra partita ha superato i 10 mila), sono indietro rispetto al Capoluogo pugliese: totale di presenze dopo 15 partite per i giallorossi pari a 122.151, unica squadra oltre i 100mila, e media spettatori fissata a 8.143, ben al di sotto degli 8.670 di sponda barese.

La cavalcata della formazione di Mignani dalla serie C girone C porta la «febbre» da palcoscenico superiore, come sottolinea la top ten delle presenza dell'intero panorama professionistico calcistico di questa stagione. Questi i record degli spettatori al 28 marzo 2022: Inter 56.649 (contro Napoli), Milan 56.608 (contro Inter), Roma 51.932 (contro Lazio), Lazio 45mila (contro Juventus), Napoli 41mila (contro Milan), Fiorentina 32.567 (contro Milan), Juventus: 29.886 (contro Atalanta), BARI 24.332 contro Fidelis Andria, Bologna 22.394 contro Juventus, Verona 22.314 contro Juventus.