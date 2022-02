Il big match del campionato: il Lecce difende la sua alta quota a Monza

MONZA - Monza-Lecce al via alle 15.35 (5 minuti di ritardo per la pace in Ucraina) oggi all'U-Power Stadium per la Settima giornata di ritorno in Serie B. E' il big match, con lo stadio lombardo che punta a far registrare il primato di presenze degli ultimi anni, superando i 7mila tagliandi staccati. Presente anche una folta rappresentanza salentina (sono in 1600 unità) che vuole spingere la sua squadra ai tre punti che sono fondamentali per riprendere ossigeno sulla parte alta della classifica dove, temporaneamente, la Cremonese è ora la nuova capolista dopo aver piegato ieri 2-1 a domicilio la Ternana. I lombardi sono a 49 punti, tallonati dal Brescia (a -1) che ha subito perso il fresco primato, bloccati sull'1-1 a Como. Segue il Lecce a 46 punti con Benevento e Pisa. Il Monza, attualmente sesto a 44 punti, si gioca la possibilità di alzare le sue quotazioni da squadra da vertice della B.

Queste le formazioni in campo di Monza-Lecce che sarà arbitrata dal romano Daniele Doveri. Monza (3-5-2): Di Gregorio; Paletto, Donati, Augusto; Mazzitelli, Barberis, Pereira, Machìn, Molina; Valoti, Manuso. All. Stroppa. Lecce (4-3-3): Gabriel; Helgason, Tuia, Lucioni, Barreca; Hjulmand, Gargiulo, Calabresi; Listkowski, Coda, Strefezza. All. Baroni.