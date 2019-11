Bacco nelle gnostre torna a Noci

Si è rifatto il look con un anno di stop. E, alla grande, Bacco ora è nuovamente in cammino sulla via per Noci. Sabato 9 e domenica 10 novembre torna l’amatissimo appuntamento tra i vicoli del borgo antico e lungo l'Estramurale di Noci. Sarà dedicato a chi vuol andare alla scoperta delle sensazioni visive, olfattive, tattili, del cibo e del paesaggio della Murgia dei Trulli. La 19ma edizione di “Bacco nelle gnostre” sarà fatto da proposte originali affidate agli chef e agli operatori gastronomici del luogo più creativi.

La lavorazione e trasformazione in diretta delle materie prime diventeranno spettacolo. In Piazza Garibaldi ricomparirà l’affermato connubio tra l’Agricola Lama Chiara e Il Falco Pellegrino: chef Natale Martucci ha già pensato ad una rivisitazione del Piatto di Bacco che esalterà ancor più il sapore deciso del cavolo riccio, protagonista anche nel gustoso Panino di Bacco. Sempre in piazza, spazio alle specialità casearie pluripremiate a marchio Deliziosa con burrate, caciocavallo stagionato in grotta e treccine preparate al momento dai sapienti mastri casari. Lungo l’estramurale, invece, l’offerta culinaria si farà più ricca e variegata con tutte le specialità tipiche come pettole, panzerotti, primi piatti della tradizione, carni alla brace e tanto altro. Non c’è degustazione appagante senza un buon calice di vino! E, per Bacco, i professionisti dell’AIS Puglia proporrano i migliori rossi.

Ad allietare l'assaggio di cibo e buon vino nuove sonorità, teatro di strada, danze aeree, dialoghi sui davanzali, mostre nei chiostri, escursioni urbane e rurali. Perchè Bacco nelle gnostre è festa, esperienza, è atmosfera, è voglia di lasciarsi rapire dalla città in festa. L'evento è promosso ed organizzato dal Parco letterario Formiche di Puglia, in collaborazione con il Comune di Noci e l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, partner dell’iniziativa è Woom Italia srl che già riveste un ruolo importante per le politiche attive del lavoro, la formazione e la valorizzazione del capitale umano.