Vini più acquistati nei supermercati della Puglia: Negroamaro, Nero di Troia e Primitivo

C’è sempre più voglia di vino pugliese. E, così, anche quest’anno la triade Negroamaro, Primitivo, e Nero di Troia è in vetta ai vini più acquistati nel 2018 nei supermercati pugliesi. A seguire ci sono Lambrusco e Sangiovese. Sono questi i risultati dello studio realizzato dall’istituto di ricerca IRI elaborata in esclusiva per il Vinitaly di Verona. Lì, dal 7 al 10 aprile, si accenderanno i riflettori del mondo del vino internazionale.

Il trend dei nostri consumi, intanto, emerge con chiarezza dall’anteprima. Nella classifica nazionale dei vini più venduti nella Gdo il Primitivo si piazza al 15° posto con 3 milioni e 397 mila litri venduti per un valore di quasi 19 milioni di € ed un prezzo medio a bottiglia di 4,17 € a bottiglia. Il suo eccezionale +17% rispetto al 2017 a volume lo piazza al secondo posto nella classifica a maggior crescita, in cui al 5° posto c’è il Negroamaro, con un + 8,5%.

Il mercato del vino italiano nella Grande distribuzione organizzata (Gdo) a livello nazionale ha registrato una flessione nel 2018. In totale, nella Gdo, si sono venduti più di 619 milioni di litri di vino italiano per un valore di 1 miliardo e 902 milioni di €. Segno + 2,1% per gli spumanti a volume, ma i vini Doc e Docg chiudono a - 0,7% (prezzo medio di 4,74 € al litro). I vini Igt - 2,4% e i vini generici - 8,9%. Segno - 4,4% a volume per il vino confezionato (che comprende brik, bag in box e altro) ma con un valore del + 2,9%. Aumentano vini bio (+ 18%) e spumanti bio (+11,8%) ma con vendite in gdo limitate a 5 milioni di litri l’anno. Cala il brik (- 5,6%) e cresce il bag in box (+10,3%) a volume.

Come andrà nel 2019? Le vendite a gennaio e febbraio segnalano per i vini a Denominazione d’origine un +5,3% (bottiglia da 0,75) e del vino confezionato +1,7% (a volume). Su queste dinamiche ha influito, secondo IRI, la scarsa vendemmia del 2017 che ha fatto lievitare i prezzi del vino e il processo di aumento del valore del vino nella Gdo, in corso da anni, che porta ad una crescita dei prezzi ed ad una diminuzione delle promozioni.