Ostuni, uno stormo di uccelli disegna coreografie in volo

OSTUNI - Uno stormo di uccelli ha incuriosito non poco gli automobilisti, che nel pomeriggio di oggi hanno percorso la statale 16 all'altezza di Ostuni. Una immagine davvero ipnotizzante: centinaia di uccelli che fanno brusio, disegnano coreografie in volo, tali da regalare emozioni a chi li guarda. La foto scattata da Francesco Lorusso, parla da sola, ed ha attirato l'attenzione di adulti e bambini, in uno degli spettacoli che solo la natura può regalare.