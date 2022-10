Brindisi, GdF sequestra 300 sigarette elettroniche «made in China» senza autorizzazioni. Segnalati due esercenti

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi hanno eseguito una serie di attività ispettive in alcuni esercizi commerciali per verificare la corretta commercializzazione delle sigarette elettroniche. Sequestrate oltre 300 sigarette elettroniche usa e getta prive delle previste autorizzazioni. Due titolari di attività sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le previste sanzioni pecuniarie.

Verranno valutati eventuali risvolti fiscali e si verificherà se le due attività potrebbero aver utilizzato i social network come vetrina del proprio negozio virtuale e proposto per la vendita online le sigarette elettroniche prodotte all’estero con il marchio Made in China.