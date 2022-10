Oria piange l'improvvisa scomparsa di un giovane volontario della Protezione civile

BRINDISI - Un lutto improvviso e dolorosissimo per il mondo del volontariato e non solo. Francesco Perrucci, volontario di Protezione Civile di Oria e formatore "IoNonRischio", si è spento ieri notte per una malattia a soli 26 anni.

E' la stessa sezione Protezione civile della Regione Puglia ad annunciarlo in un comunicato, ricordandone l'impegno costante nel volontariato e la sua innata predisposizione ad aiutare il prossimo.

«Un ragazzo brillante, altruista e pieno di spirito e grinta per affrontare tutto quello che la vita avrebbe potuto presentargli!- si legge nella nota -. Francesco era un ragazzo di altri tempi, che per la sua semplicità e il suo modo di essere, entrava in sintonia con chiunque, sempre disponibile e con un sorriso che avrebbe potuto migliorare anche le giornate più cupe».

Le attestazioni di affetto alla famiglia e alla sua fidanzata arrivano da tutto il mondo del Volontariato, dagli amici formatori di Io Non Rischio, dalla Regione Puglia e da tutti coloro che avevano avuto modo di conoscere il cuore grande e il sorriso contagioso di Francesco.

I funerali si celebreranno domani, martedì 4 ottobre, alle 15.30 nella chiesa di San Francesco d'Assisi ad Oria.

(foto Facebook dell'Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Oria O.d.V)