Fasano, buoni spesa a chi non ne aveva diritto: fioccano le sanzioni

FASANO - Buoni spesa a chi non ne aveva diritto, e fioccano le multe. I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano hanno scoperto 160 soggetti che avrebbero percepito, pur non avendone diritto, i buoni spesa erogati dal Comune a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica ed i contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Complessivamente, sarebbero stati indebitamente percepiti circa 42.000 euro di contributi economici comunali. Nello specifico, i finanzieri hanno controllato oltre 1.300 soggetti beneficiari ed hanno accertato che alcuni di essi non risultavano avere i requisiti richiesti dai bandi comunali che, tra l’altro, prevedevano come condizione per la fruizione dei sussidi, una situazione, seppur temporanea, di indigenza del nucleo familiare.

Le irregolarità emerse si riferiscono soprattutto a domande in cui è stato omesso di indicare la percezione di ulteriori forme di sussidio (reddito di cittadinanza, pensioni, ecc.), oppure di riportare nella composizione del proprio nucleo familiare i soggetti percettori di entrate economiche certe, in alcuni casi anche di rilievo. C’è pure chi ha indicato falsamente di aver interrotto l’attività lavorativa.

Nei confronti dei soggetti individuati sono state comminate sanzioni amministrative pari al doppio del beneficio indebitamente percepito con la restituzione al Comune di Fasano della parte di competenza. Alcuni dei trasgressori hanno già provveduto a sanare la propria posizione debitoria, per gli altri potrebbero scattare sanzioni maggiori se non provvederanno entro i tempi previsti dalla Legge.