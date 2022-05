Brindisi, auto prende fuoco durante la marcia: passeggero in salvo

BRINDISI - Questa mattina intorno alle 5.45 un'auto ha preso fuoco durante la marcia sulla SS7, all'altezza dell'Ipercoop in direzione Brindisi. L'auto, una Peugeot 3008, è stata completamente distrutta dalle fiamme, il passeggero a bordo è riuscito a mettersi in salvo. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco: il traffico è stato interrotto per completare le operazioni di spegnimento.