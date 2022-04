Brindisi, auto a fuoco in un piazzale condominiale: intervengono i Vigili del Fuoco

Questa notte intorno alle 3.20 una squadra dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nel capoluogo, in via Tiziano, per un incendio di un'auto, una Smart. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento della stessa e alla messa in sicurezza dei luoghi. Danneggiate anche due auto parcheggiate vicino. La vettura era parcheggiata all'interno di un piazzale condominiale, sul posto anche la polizia.