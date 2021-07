Brindisi, un chilo di cocaina nel Tir: arrestato corriere

BRINDISI - Un carico di oltre un chilo di cocaina purissima è stato sequestrato nel porto di Brindisi da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e da militari della Guardia di Finanza.

La droga, scoperta con l’ausilio dello scanner a raggi X in dotazione all’Autorità doganale e con l’impiego di unità cinofile della Guardia di Finanza, era stata nascosta all’interno di un autoarticolato albanese, appena sbarcato in porto e selezionato per il controllo attraverso la consueta analisi dei rischi sui flussi commerciali.

La purezza della cocaina, secondo gli investigatori, avrebbe permesso di tagliarla fino a quattro volte fruttando alle organizzazioni criminali introiti per oltre 400.000 euro. Il conducente del Tir è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Brindisi.