Brindisi, contagi in calo: «Merito della zona rossa»

Brindisi - «Dopo aver avuto un picco di 500 positivi un paio di settimane fa, è iniziata una rapida discesa degli attuali positivi, anche per effetto della zona rossa». Lo ha detto il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, in una diretta sui suoi canali social dedicata alla gestione dell'emergenza sanitaria. A fare il punto sulla campagna vaccinale in corso in città e in provincia, al fianco del sindaco, il consulente per la Sanità Gianni Quarta.

«Dall’ultimo rapporto di martedì risulta che i positivi sono 349 per la città di Brindisi, 1612 in provincia. E’ iniziata - spiega Rossi - una discesa anche del numero dei ricoverati presso le strutture ospedaliere, diminuiti per circa il 20 per cento. C'è un effetto lento, significa che siamo ancora in una fase estremamente complessa in cui la prudenza è estremamente necessaria».

Riguardo la campagna vaccinale: «In questo momento - ha specificato Rossi - dobbiamo attenerci alle dosi che arrivano settimanalmente, e al limite delle 2mila dosi giornaliere da utilizzare per la provincia di Brindisi. Questo vuol dire che la macchina non va a pieno regime, speriamo di farlo quanto prima possibile, ma segue il flusso di vaccini che arrivano settimanalmente».