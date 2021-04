Fasano, l'hub di Conforama finisce sul New York Times

L’hub più grande della Puglia sul sito di uno dei più importanti quotidiani di tutto il mondo. «The New York Times» ha dedicato l’apertura del suo portale a Fasano, e in particolare al centro vaccinale di Conforama, con una foto scattata dal fotografo free lance Alessandro Garofalo per Reuters. Il quotidiano statunitense per la home page del sito ha scelto uno scatto del centro vaccinale, che è attivo mattina e pomeriggio sette giorni su sette ed è esempio di perfetta organizzazione per tutta la regione. Sull’hub di Conforama e sull’organizzazio - ne della campagna vaccinale Garofalo ha intervistato per Reuters tv il sindaco Francesco Zaccaria. «E’ motivo di orgoglio per la nostra città che il centro vaccinale di Conforama sia stato scelto come modello a livello internazionale da uno dei giornali più letti al mondo – dice il primo cittadino –. E’ il giusto riconoscimento al grande lavoro di squadra che sta consentendo che la campagna vaccinale prosegua a ritmi intensi rispettando la programmazione stabilita». Gli spazi del centro vaccinale di Fasano consentono di effettuare fino a 2mila vaccinazioni al giorno, cifre che finora non state toccate in quanto dipendono dalla disponibilità delle dosi, ma in ogni caso l’hub raggiunge numeri di inoculazioni giornaliere altissime grazie al lavoro di medici, infermieri, personale amministrativo e all’aiuto prezioso dei volontari di Protezione Civile e Croce Rossa che garantiscono la sicurezza e il rispetto di tutte le norme. «Ringrazio la Asl e il Sisp e tutto il personale che ogni giorno è al lavoro nell’hub – dice il sindaco che quotidianamente visita il centro vaccinale per verificare lo svolgimento delle vaccinazioni – e come sempre mi impegno a fornire tutto il supporto necessario affinché la campagna vaccinale possa proseguire senza intoppi. Questo centro vaccinale è frutto di un grande lavoro di squadra. Ringrazio gli infaticabili volontari del Servizio civile e della Croce Rossa perché il loro contributo è fondamentale a garantire il corretto afflusso all’hub nel rispetto dei tempi e delle regole anticontagio. Un grande grazie va anche alla direzione di Conforama per aver accolto subito l’invito dell’amministrazione di mettere a disposizione gratuitamente il primo piano del centro commerciale per consentire l’avvio della campagna vaccinale nella nostra città con la creazione di un hub che ogni giorno è a servizio di tutto il circondario». Molto è stato fatto, ma tanto ancora c’è da fare per uscire dalla pandemia. «Ora più che mai – dice Zaccaria – è indispensabile proseguire spediti con le inoculazioni per raggiungere quanto prima l’obiettivo dell’immunità di popolazione. Vi invito a vaccinarvi consultando il calendario regionale che potete trovare sui siti della Regione ma anche sul portale e sul canali social del Comune. Soprattutto vi invito a non rifiutare nessun tipo di vaccino prima di aver parlato con i medici. Affidatevi a loro e fidatevi della scienza, solo così potremo riappropriarci quanto prima della normalità».