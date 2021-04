Brindisi, positivo al Covid muore militare Brigata San Marco: aveva 46 anni

BRINDISI - Il secondo capo scelto Giuseppe Tagliente di san Vito dei Normanni, in servizio presso la Brigata marina San Marco di Brindisi, è morto a causa delle complicanze da Covid. Da circa un mese era ricoverato in terapia intensiva. Il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, esprime «profondo cordoglio e sentita vicinanza alla moglie e ai tre figli» del militare.

«Una notizia triste per tutti noi, ma che non arresterà il supporto quotidiano di tutti gli uomini e le donne della Difesa impegnati con professionalità e forza in questa fase emergenziale. Al capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, al capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e a tutti i colleghi della Marina militare va in questo momento il nostro pensiero e la nostra vicinanza», conclude Pucciarelli.